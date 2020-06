Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Durch Messerstiche schwer verletzt/Tatverdächtiger stellt sich

Rüsselsheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nach der Auseinandersetzung, bei der am Freitagabend (19.06.) gegen 17.50 Uhr, in der Rüsselsheimer Innenstadt ein 20 Jahre alter Mann und eine 25 Jahre alte Frau durch Messerstiche verletzt wurden (wir haben berichtet), hat sich am Sonntagabend (21.06.) ein 25-jähriger Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Die Fahndung nach einem weiteren Tatbeteiligten läuft weiterhin auf Hochtouren.

Der 25-Jährige wurde am Montag (22.06.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags die Untersuchungshaft anordnete. Der 25 Jahre alte Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Beamten des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei prüfen derweil, ob Drogengeschäfte ein Hintergrund für die Tat gewesen sein könnten.

