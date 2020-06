Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannte attackieren 20-Jährigen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Unbekannte attackierten am Freitagabend (19.6.) einen 20-Jährigen auf dem Georg-Büchner-Platz.

Gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen einigen Personen gemeldet. Sofort begaben sich mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit. Dort trafen die Ordnungshüter auf einen 20-Jährigen mit Verletzungen am Kopf. Dieser wurde nach derzeitigem Kenntnisstand von zwei unbekannten Männern mit Schlägen und Tritten attackiert. Hierbei erlitt der 20-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Angreifern verlief ergebnislos. Die Ermittlungen dauern an.

Wer die Auseinandersetzung beobachten konnte oder sachdienliche Hinweise zu den Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

