Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kellerraum in Tiefgarage geplündert

Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots)

Den Kellerraum einer Tiefgarage haben Kriminelle in der Zeit von Samstagnachmittag (20.06.) bis Sonntagmorgen (21.06.) geplündert. Nachdem Zeugen gegen 10.30 Uhr die Spuren der Diebe bemerkt hatten, wurde die Polizei alarmiert. Aus dem Kellerraum in der Herrmannstraße hatten die bislang noch unbekannten Diebe unter anderem ein Fahrrad "Race One" der Marke Cube, einen Fahrradhelm, ein Golfschlägerset, ein Longboard sowie ein Gepäck-Kofferset entwendet. Nach ersten Erkenntnissen hatten sie die Tür zu den Räumlichkeiten gewaltsam aufgebrochen. Mit der Beute, deren Gesamtwert auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird, suchten die Diebe unerkannt das Weite. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell