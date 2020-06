Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Schule gesucht

Darmstadt (ots)

Im Laufe des Wochenendes haben Kriminelle eine Schule in der Bartningstraße im Stadtteil Kranichstein heimgesucht. Zwischen 17 Uhr am Freitag (19.06.) und 20.40 Uhr am Sonntag (21.06.) drangen die bislang noch unbekannten Täter auf noch nicht geklärte Art und Weise in das Anwesen ein und schoben einen Rollcontainer nach draußen. Über einen angrenzenden Fußweg brachten sie diesen auf einen nahen Fußballplatz, wo sie ihn aufbrachen und Büromaterial sowie rund 100 Euro Bargeld entwendeten. Mit der Beute suchten sie anschließend die Flucht. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Darmstadt City unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

