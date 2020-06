Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Scheibe eingeschlagen, Schuhe entwendet und geflüchtet

Zeugen nach Einbruch in Schuhgeschäft gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch am Samstagmorgen (20.6.), gegen 6.20 Uhr, in ein Schuhgeschäft in der Ludwigstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Um an Beute zu gelangen, schlug ein Unbekannter erst die Scheibe des Schaufensters ein, entwendete hieraus ein Paar Schuhe und flüchtete im Anschluss unerkannt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand warf der Kriminelle mit einem Stein auf das Schaufenster des Ladens. Daraufhin gelangte er an ein Paar Schuhe im Wert von mehreren Hundert Euro. Mit der Beute im Schlepptau flüchtete er in Richtung Hügelstraße und hinterließ einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Der Flüchtige soll zwischen 1,70 - 1,75 Meter groß, um die 45 bis 50 Jahre alt sein und dunkelbraune Haare gehabt haben. Außerdem soll er dunkle Kleidung getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

