Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Zahlreiche Graffiti in der Innenstadt

Polizei ermittelt & sucht Zeugen

Heppenheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag (21.06.) zahlreiche Stellen in Heppenheim beschmiert. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und sucht jetzt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Am frühen Morgen verständigten Zeugen die Polizei und meldeten die rosafarbenen und schwarzen Kritzeleien an mehreren Stellen in der Innenstadt. Weitere Nachforschungen ergaben, dass die Serie von Sachbeschädigungen insgesamt über 40 Tatorte mit mehr als 100 Graffiti betrifft. Der Schaden dürfte in die Tausende Euro gehen. Das Kommissariat 10 hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wem sind verdächtige Personen in der Nacht zum Sonntag aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

