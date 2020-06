Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Martinsviertel: Polizei sucht dunklen Kompaktwagen

Darmstadt (ots)

Am Samstag (20.) gegen 00:30 Uhr kam es in Darmstadt zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem 35-jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer befuhr die Pankratiusstraße vom Kantplatz in Richtung Rhönring, als ihm auf Höhe der Müllerstraße ein bislang noch unbekannter Pkw entgegenkam. Auf Grund der Fahrweise des Wagens musste der Radfahrer bremsen und nach rechts ausweichen. Hierbei stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Der Fahrer des dunklen Kompaktwagens entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen in Richtung Stadtmitte. Die Polizei sucht Unfallzeugen oder Personen, die einen Hinweis auf dieses Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151 969-3610. Berichterstatter: POK Leppig / PHK von Hammel

