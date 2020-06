Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Groß-Gerau

Groß-Gerau (ots)

Am Freitag, 19.06.2020 wurde zwischen 15:40 Uhr und 19:40 Uhr ein weißer PKW in der Robert-Koch-Straße in Groß-Gerau beschädigt.

Ein bisher noch nicht bekannter Verkehrsteilnehmer stieß gegen die hintere linke Stoßstange des geparkten PKW. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Ohne seinen Namen anzugeben entfernte sich der Unfallfahrer vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation unter 06152/175-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

