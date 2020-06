Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Am Donnerstag den 18.06.2020 ereignete sich in der Innenstadt von Groß-Gerau, in unmittelbarer Nähe des Restaurant Poseidon, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr eine Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte der Unfallverursacher ein geparktes Fahrzeug und flüchtete anschließend unerkannt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder Auskunft zum Verursacherfahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise können jeder Zeit bei der Polizeistation in Groß-Gerau angezeigt werden.

