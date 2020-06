Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfall mit Verletzten in der Unterführung der Frankfurter Straße

Groß-Gerau (ots)

Die Polizei in Groß-Gerau bearbeitet derzeit einen Verkehrsunfall der sie vor viele Fragen stellt. In der Unterführung kam es am Freitag, den 19.06.2020 gegen 16:50 Uhr zu einem Unfall. Ein 48-jähriger Radfahrer aus Groß-Gerau mit seinem auffälligen orangefarbenen Rennrad stieß im Verlauf der Unterführung unter der Eisenbahnlinie mit einem 10-jährigen Kind, ebenfalls aus Groß-Gerau, auf einem hellgrünen Roller zusammen. Beide Personen stürzten und zogen sich Verletzungen zu. Die Ursache des Unfalles ist derzeit noch unklar. Zur Unfallzeit soll sich eine Person zu Fuß in der Unterführung befunden habe, die möglicherweise Zeuge des Unfallherganges war. Diese Person wird gebeten sich mit der Polizei in Groß-Gerau unter der Rufnummer: 06152 / 1750 in Verbindung zu setzen.

