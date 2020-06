Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Firmeneinbrecher flüchten ohne Beute

Neckarsteinach (ots)

Ein Firmengebäude in der Industriestraße geriet in der Nacht zum Freitag (19.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter begaben sich zunächst unberechtigt auf das Firmengelände und hebelten anschließend eine Tür auf, um sich Zugang in die Räumlichkeiten zu verschaffen. Dort suchten sie in mehreren Räumen nach Wertsachen. Zudem brachen die ungebetenen Besucher in einen Bürocontainer ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand suchten die Einbrecher ohne Beute wieder das Weite.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272/9305-0 zu melden.

