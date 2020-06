Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schmierfinken gestört? Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt (ots)

In der Bad Nauheimer Straße haben bislang noch unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro angerichtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschmierten sie in der fünften Etage in einem dortigen Parkhaus mehrere Wände und den Fußboden mit Graffiti. Der Tatzeitraum kann auf die Nacht auf den 10. Juni eingegrenzt werden. Da die Kriminellen mehrere, teilweise gefüllte Spraydosen zurückließen, gehen die Ermittler davon aus, dass sie bei der Tat vermutlich gestört wurden und flüchteten. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen im Parkhaus bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City in Verbindung zu setzen.

