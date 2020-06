Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Musik zu laut/Mann attackiert 49-jährige Frau

Mörfelden-Walldorf (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau beschwerte sich am Donnerstagabend (18.06.), gegen 22.50 Uhr, über die nach ihrer Ansicht zu laute Musik einer Personengruppe im Bereich einer Unterführung am Bahnhof in Mörfelden.

Ein junger Mann beleidigte die Frau daraufhin und schlug ihr nach derzeitigen Erkenntnissen mit der Faust ins Gesicht. Die 49-Jährige zog sich hierbei eine Platzwunde zu, ihre Brille wurde beschädigt. Der Täter entfernte sich nach dem Vorfall vom Tatort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Ein Tatverdacht richtet sich derzeit gegen einen 18 Jahre alten Mann. Die Ermittlungen dauern an.

