Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Exhibitionist am Europaplatz/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rüsselsheim (ots)

Ein Mann entblößte sich am Donnerstagnachmittag (18.06.), gegen 15.25 Uhr, am Europaplatz in schamverletzender Weise vor zwei 9 Jahre alten Mädchen. Nach einem Zeugenhinweis nahmen alarmierte Streifenbeamte kurz darauf in Tatortnähe einen 51 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,37 Promille an.

Der 51-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem prüfen die Ordnungshüter, ob der Mann für eine ähnlich gelagerte Tat in den letzten Tagen gegenüber einer 19 Jahre alten Frau am Bahnhofsplatz in Frage kommt.

