Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Lastwagenfahrer beschwert sich über abgestellte Polizeiautos bei Kontrolle/1,27 Promille - Ordnungshüter stellen Führerschein sicher

Bischofsheim (ots)

Ein 27 Jahre alter Fahrer eines Kleinlasters beschwerte sich am Donnerstagabend (18.06.), gegen 18.40 Uhr, in der Beethovenstraße bei Polizisten, die dort gerade eine Kontrolle durchführten, über das hierbei nach seiner Ansicht ungünstig abgestellte zivile Polizeiauto. Die Ordnungshüter bemerkten während dem Gespräch Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes.

Ein Atemalkoholtest zeigte 1,27 Promille an. Der 27-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

