Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gestohlenes Rad im Internet angeboten

20-Jähriger vorläufig festgenommen

Darmstadt (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls strafrechtlich verantworten. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Mountainbike in der Nacht zum Mittwoch (17.06.) in der Bad Nauheimer Straße entwendet. Das Velo war an einem dortigen Fahrradständer angeschlossen. Anschließend soll der Darmstädter das Rad auf einer Online-Auktionsplattform angeboten haben, wo der rechtmäßige Eigentümer auf die Anzeige aufmerksam wurde. Bei einem fingierten Kauf konnte der 20-Jährige schließlich vorläufig festgenommen werden. Das Fahrrad wurde dem Eigentümer übergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell