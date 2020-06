Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Schwarzer Renault (DA-AS 348) entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt-Arheilgen (ots)

Unbekannte entwendeten im Zeitraum zwischen Dienstagabend (16.6.), 19.30 Uhr und Mittwochmorgen (17.6.), 8.30 Uhr einen geparkten Renault aus der Messeler Straße.

Der schwarze Renault Megane Scenic mit dem amtlichen Kennzeichen DA-AS 348 wurde am Dienstagabend am Straßenrand abgestellt. Unbekannte Diebe entwendeten den Wagen und flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an.

Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Fahrzeuges geben? Hinweise werden bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/969-3810 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell