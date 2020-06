Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: 20-Jähriger attackiert und bestohlen

Michelstadt (ots)

Ein 20 Jahre alter Mann wurde am Mittwochabend (17.06.), gegen 19.15 Uhr, im Bereich des Bahnhofs von mehreren Unbekannten zunächst provoziert und anschließend nach eigenen Angaben zudem geschlagen. Die Kriminellen entrissen ihm bei der Tat einen Turnbeutel samt darin befindlicher Spielekonsole. Der 20-Jährige suchte daraufhin Zuflucht in einer nahegelegenen Tankstelle. Kurz darauf betraten die mutmaßlichen Angreifer den Verkaufsraum der Tankstelle und einer der Männer sprühte Pfefferspray in Richtung des 20-Jährigen, bevor die Personengruppe wieder das Weite suchte.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei anschließend vier Männer im Alter von 18 bis 22 Jahren vorläufig fest. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu den weiteren Hintergründen der Tat und ob die vier Festgenommen für die Tat in Frage kommen, dauern derweil an. Der Turnbeutel des 20-Jährigen konnte bislang nicht wieder aufgefunden werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell