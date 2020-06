Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt OT Kranichstein

Mühltal: Vermisster Rentner wohlbehalten aufgefunden. Bezugsmeldung: Auftrag Nr. 4070252

Darmstadt OT Kranichstein (ots)

Der seit dem frühen Mittwochabend (17.06.2020) aus dem Darmstädter Ortsteil Kranichstein vermisste, 81-jähriger Rentner konnte gegen 21:20 Uhr im Mühltaler OT Traisa wohlbehalten aufgefunden werden. Ein Anwohner in der Straße "In den Gänsäckern" war auf den Vermissten aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Eine Streife brachte den unverletzten Rentner zurück zu seiner glücklichen Ehefrau. An der Suche nach dem vermissten Mann waren neben mehreren Polizeistreifen auch Rettungshundestaffeln mit Personen- und Flächensuchhunden beteiligt. Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

