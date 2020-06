Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt OT Kranichstein: Rentner vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt OT Kranichstein (ots)

Seit dem frühen Mittwochabend (17.06.2020) wird aus dem Darmstädter Ortsteil Kranichstein ein 81-jähriger Rentner vermisst. Der orientierungslose Mann hatte gegen 18:45 Uhr unbemerkt die eheliche Wohnung verlassen. Er ist mit der Witterung nicht angepasster Kleidung in unbekannte Richtung unterwegs. Der Rentner ist ca. 160cm groß, hat weiße Haare und ist mit einem roten Pullover, einer grauen Jeans und dunkelblauen Tennisschuhe bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-3610 oder über den Polizeinotruf 110.

Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151/969-3030

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell