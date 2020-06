Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

Am Mittwoch (17.06.) ereignete sich zwischen 09:00 Uhr - 12:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rathauses der Gemeinde Rimbach in der Bismarckstraße. Ein unbekanntes Fahrzeug soll vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke gegen einen dunkellila Kombi der Marke Ford gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher in unbekannte Richtung von dem Parkplatz, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem touchierten PKW wird auf ca. 2500,- EUR geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Tel. 06252-7060 in Verbindung zu melden.

