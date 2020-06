Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Fußgängerin mit Rollator angefahren und anschließend geflüchtet

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch (17.06.) um 11.00 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer die Unterführung in der Frankfurter Straße in Groß-Gerau aus Richtung Groß-Gerau Nord in Richtung Groß-Gerau Innenstadt. Eine 74-jährige Fußgängerin lief mit einem Rollator durch die Unterführung. Der Fahrradfahrer fuhr gegen die Fußgängerin, diese stürzte und wurde am Kopf leicht verletzt. Der Fahrradfahrer soll mit einem Sportfahrrad mit weißem Lenker unterwegs gewesen sein. Er soll ca. 35 - 40 Jahre alt sein, ca. 175 cm groß, hatte eine Glatze und Vollbart, Verband an der rechten Hand. Bekleidet war der Fahrradfahrer mit einem schwarzen T-Shirt und Hose. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 entgegen.

