Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Einbruch in Bahnhofsgaststätte

Biblis (ots)

Die Gaststätte am Bahnhof geriet in der Zeit zwischen Montagabend (15.06.) und Dienstagnachmittag (16.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang in das Lokal. Den ungebetenen Besuchern fielen anschließend ein geringer Geldbetrag sowie alkoholische Getränke in die Hände.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Lampertheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0

