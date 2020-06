Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Jugendlicher mit Machete attackiert/Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Rüsselsheim (ots)

Ein 15 Jahre alter Jugendlicher wurde nach derzeitigem Kenntnisstand am Montagabend (15.06.), gegen 19.45 Uhr, im Bereich des Parkhauses Grabenstraße von einem Unbekannten mit einer Machete angegriffen und hierbei leicht verletzt. Der Angreifer forderte von dem Jugendlichen Geld, dass ihm dieser angeblich schulden würde. Er entfernte sich nach dem Vorfall aber ohne Beute vom Tatort.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen nahmen die Ordnungshüter in diesem Zusammenhang am Dienstag (16.06.) einen 22 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung. Die Ermittlungen dauern an.

