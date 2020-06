Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt/Darmstadt: Zwei Einbruchsversuche scheitern

Kriminelle gehen leer aus

Weiterstadt/Darmstadt (ots)

Nach zwei gescheiterten Einbruchsversuchen zwischen Sonntag (14.6.) und Dienstag (16.6.) in Weiterstadt und Darmstadt gingen die Kriminellen leer aus.

Zwischen Sonntagmittag (14.6.), 15 Uhr und Dienstagmorgen (16.6.), 9 Uhr rückte ein Mehrfamilienhaus in der Sudetenstraße in Weiterstadt in das Visier Krimineller. Hierbei versuchten sie die Terrassentür des Gebäudes aufzuhebeln, was den Unbekannten misslang.

Hinweise werden an die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

In Darmstadt versuchten die Kriminellen in ein Geschäft in der Frankfurter Straße zu gelangen. Zwischen Montagabend (15.6.), 21.30 Uhr und Dienstagmorgen (16.6.), 6.30 Uhr warfen die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand einen Stein gegen die Scheibe des Ladens. Diese hielt dem Einbruchsversuch stand.

In beiden Fällen konnten die Kriminellen unerkannt flüchten und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer zu diesem Fall sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

