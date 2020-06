Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: In Lokal eingebrochen

Kriminelle erbeuten mehrere Hundert Euro

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (16.6.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Lokal in der Bleichstraße und entwendeten hierbei mehrere Hundert Euro. Die Kriminellen machten sich nach derzeitigem Kenntnisstand an einer Fensterscheibe zu schaffen und gelangten hierdurch in die Küche. Dort erbeuteten sie eine Geldbörse, in der sich nach bisherigen Erkenntnissen rund 400 Euro befanden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Die Ermittlungsgruppe Darmstadt-City ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell