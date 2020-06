Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Dieburg: Achtung! Falsche Polizeibeamte am Telefon

Echte Polizei warnt

Darmstadt-Dieburg (ots)

In Darmstadt und im Landkreis Darmstadt-Dieburg kam es im Laufe des gestrigen (Montag, 15.6.) und heutigen Tages (Dienstag, 16.6.) zu mehreren Anrufen falscher Polizeibeamte. Mit der üblichen Masche versuchten die Betrüger überwiegend ältere Menschen nach ihren persönlichen Verhältnissen auszufragen.

Die Anrufer erzählten die Geschichte von festgenommenen Einbrechern in der Nachbarschaft oder auch verschiedene Abwandlungen des Geschehens. Bei der Festnahme hätten die Täter einen Zettel mit dem Namen des Angerufenen dabei gehabt. Nun müsse deren Hab und Gut in Sicherheit gebracht, sprich in die Hände der Kriminellen gegeben werden.

Bisher kam es zu vermehrten Anrufen unter anderem in Erzhausen, Münster, Babenhausen und weiteren Ortschaften im Landkreis Darmstadt-Dieburg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand durchschauten die Angerufenen rechtzeitig die Masche und beendeten das Gespräch.

Die echten Ordnungshüter warnen in diesem Zusammenhang:

Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu Ihren finanziellen oder persönlichen Verhältnissen. Die Polizei verlangt von Ihnen auch nicht die Herausgabe von Wertgegenständen.

Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die für Ihren Wohnort zuständige Polizeidienststelle und sprechen Sie mit Ihren nächsten Angehörigen über den Anruf. Im Notfall wählen Sie die 110!

