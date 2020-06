Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Navigationsgerät aus Auto gestohlen

Michelstadt (ots)

Ein in der Hellmut-Hoffmann-Straße abgestellter VW geriet in der Zeit zwischen Montagmittag (15.06.) und Dienstagmorgen (16.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter gelangten auf bislang nicht bekannte Weise in den Fahrzeuginnenraum und ließen anschließend ein mobiles Navigationsgerät mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/9530 zu melden.

