Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Leitplanken gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

Aus dem Lager der Straßenmeisterei in der Wilhelm-Leuschner-Straße erbeuteten Kriminelle mehrere Teile von Leitplanken. Der Sachverhalt wurde am Montagmorgen (15.6.) der Polizei gemeldet und kann bis zum vergangenen Mittwoch (10.Juni) zurückliegen. Die Kriminellen verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Lager. Dort entwendeten sie nach derzeitigem Kenntnisstand rund 90 Teile von Leitplanken im Wert von mehreren Tausend Euro. Wie sie die Beute abtransportieren konnten, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden. Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

