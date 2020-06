Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Keine Chancen für Fahrraddiebe - Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein

Lampertheim (ots)

Die Polizei in Lampertheim lädt interessierte Fahrradbesitzer zu einer kostenlosen Fahrradcodierung ein. Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit der Stadt Lampertheim im Rahmen der "Fahrrad-Woche" am Freitag den 26. Juni 2020 zwischen 13 Uhr und 17 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation in der Florianstraße statt.

Die Termine sind erfahrungsgemäß sehr begehrt und schnell ausgebucht. Damit Velo-Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird um eine telefonische Voranmeldung gebeten. Diese ist unter der Telefonnummer 06206/935-455 bei der Stadt Lampertheim möglich.

Noch ein wichtiger Hinweis: Für die Codierung ist ein Identifikations-Dokument sowie ein Eigentumsnachweis für das Rad erforderlich. Zudem wir gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon- oder Kinderräder sind hingegen für die Codierung nicht geeignet.

