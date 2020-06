Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbrecher haben es auf Kupfer und Messing abgesehen

Gernsheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 10. Juni und Montagmorgen (15.06.) drangen Unbekannte durch ein aufgehebeltes Eingangstor auf ein Firmengelände in der Industriestraße ein. Anschließend verschafften sich die Täter gewaltsam durch ein Fenster Zugang in eine Lagerhalle auf dem Gelände und ließen dort etwa 300 Kilogramm Kupfer und Messing sowie sanitäre Einrichtungen mitgehen. Den Schaden beziffern die Ermittler nach ersten Schätzungen auf über 3000 Euro.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell