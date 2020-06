Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Autoaufbrecher haben es auf Airbags abgesehen

Rüsselsheim (ots)

Zwei "Am Weinfaß" in Bauschheim geparkte Fahrzeuge der Marke BMW brachen Unbekannte in der Nacht zum Montag (15.06.) auf. Die Täter manipulierten die Türschlösser und drangen so in die Innenräume der Autos vor. Abgesehen hatten es die Kriminellen auf die Airbags der Fahrzeuge, die sie, in einem Fall samt Lenkrad, ausbauten und mitgehen ließen.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell