Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Jugendliche am Werk?

Nach Mülleimerbrand Zeugen gesucht

Bickenbach (ots)

Zeugen meldeten am Freitagabend (12.6.), gegen 21.45 Uhr, der Polizei einen brennenden Mülleimer auf dem Schulgelände "Am Hintergraben". Um den Mülleimer herum sollen sich mehrere Jugendliche aufhalten. Kurze Zeit später entfernten sich die Jugendlichen von der Örtlichkeit. Der brennende Inhalt des Eimers konnte von der Feuerwehr Bickenbach schnell gelöscht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Mülleimer selbst wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nicht beschädigt. Wer weitere Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu den Flüchtigen geben kann, wird um Kontaktaufnahme mit den Ermittlern des Kriminalkommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 gebeten.

