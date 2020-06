Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter attackiert 21-Jährigen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nach verbalen Streitigkeiten attackierte ein unbekannter Mann am Samstagmittag (13.6.), gegen 12.40 Uhr, einen 21-Jährigen auf dem Luisenplatz. Hierbei soll es zwischen dem 21-Jährigen und dem Unbekannten bereits zuvor im Bus zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein. Nachdem beide den Bus am Luisenplatz verlassen haben, wurde der 21-Jährige von dem Mann gegen ein Schild gestoßen. Anschließend packte der Unbekannte den Groß-Umstädter am Hals und drückte ihn zu Boden. Der 21-Jährige wurde hierbei nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich der Angreifer von der Örtlichkeit. Wer die Auseinandersetzung beobachten konnte und sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe Darmstadt-City unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell