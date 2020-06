Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Zwei Autos aufgebrochen/Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots)

Zwei in der Moritz-von-Schwind-Straße und in der Tannenstraße geparkte Fahrzeuge der Marken Opel und Mercedes gerieten in der Nacht zum Sonntag (14.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter zerstörten Scheiben und gelangten so in die Innenräume der Fahrzeuge. Sie erbeuteten einen Rucksack mit Fahrzeugutensilien sowie eine Handtasche samt Modeschmuck. Den insgesamt entstandenen Schaden schätzen die Ermittler auf mehrere tausend Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

