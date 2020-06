Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Täter gehen leer aus

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Eine Wohnung in der Adelungstraße rückte am Freitag (12.6.), im Zeitraum zwischen 5 und 15 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zutritt zum Hochhaus, in dem sich die Wohnung befand. An der Wohnungstür angelangt, traten die Unbekannten diese ein. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten die ungebetenen Gäste nichts erbeuten und flüchteten daraufhin unerkannt. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell