POL-DA: Messel: Hausbewohner verscheucht Einbrecher

Messel (ots)

Gerade als die Kriminellen in der Nacht zum Samstag (13.6.) durchs Badezimmer in ein Einfamilienhaus in der Sudetenstraße einstiegen, wurden sie vom Hausbewohner verscheucht.

Gegen 2.50 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster in der Kellerwohnung auf, um in das Haus zu gelangen. Hierbei waren die ungebetenen Gäste vermutlich so laut, dass der 44 Jahre alte Bewohner wach wurde und sich sofort dorthin begab. Noch bevor die Einbrecher an Beute gelangen konnten, verscheuchte der 44-Jährige die Kriminellen. Daraufhin flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Es soll sich hierbei um mindestens zwei Personen gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder die Flüchtigen gesehen hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

