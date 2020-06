Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Fr., 12.06., zwischen 19.30 und 24.00 Uhr, wurde in der Coutandinstraße in Walldorf ein geparkter blauer Ford Fiesta beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

