Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg/Gustavsburg: Schildkröte gefunden - wo ist sie entlaufen?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (14.06.) gegen 16:30 Uhr hat eine Anwohnerin in Gustavsburg eine ziemlich große Schildkröte in der Zeppelinstraße gefunden. Eine Streifenbesatzung aus Bischofsheim hat sie erst einmal mit zur Dienststelle genommen, kann sie dort aber nicht länger beherbergen und möchte sie gern an den Besitzer zurückgeben. Bitte melden Sie sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0. eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

