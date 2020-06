Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Am 13.06.2020 in der Zeit von 09:00 - 20:00 Uhr beschädigte der Fahrer eines bisher unbekannten Fahrzeuges das Hoftor zu einem Anwesen in der Schulstraße. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug, bzw. Fahrer, geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation in Erbach (06062/953-0) zu melden.

