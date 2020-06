POL-GG: Zeugen nach Unfallflucht in der Schwanheimer Straße gesucht

Polizeipräsidium Südhessen

Am Freitag, 12.06.2020, zwischen Mitternacht und 16 Uhr wurde in der Schwanheimer Straße, außerhalb des Ortes ein Telefonmast umgefahren. Der Verursacher ist die Schwanheimer Straße aus Richtung Frankfurt in Richtung Kelsterbach gefahren und nach dem Schwanheimer Knoten nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat dort frontal einen Telefonmast erwischt und ca. 20 Meter mitgenommen. Auf Grund der Spuren, welche am Unfallort gefunden wurden, handelt es sich bei dem Verursacher-Fahrzeug wahrscheinlich um einen roten Kleinwagen der Marke Seat. Dieser müsste im Frontbereich beschädigt sein sowie das Emblem verloren haben. Ebenfalls dürften die Motorhaube, evtl. auch das Dach, Beschädigungen aufweisen.

Wer hat diesen Unfall beobachtet oder später ein entsprechendes Fahrzeug gesehen?

Hinweise bitte an die unten genannte Dienststelle.

