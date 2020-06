Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Unfallflucht bei 12 jährigem Kind

Michelstadt (ots)

Verkehrsunfallflucht am 12.06.2020 in 64720 Michelstadt Zeugen nach Verkehrsunfall mit Kind gesucht.

Am Freitag, 12.06.2020 gegen 18:30 ereignete sich in Michelstadt im Hammerweg an der Zufahrt zum Kaufland-Parkplatz ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem 12 jährigen Kind mit Fahrrad.

Das Mädchen befuhr den Bürgersteig des Hammerwegs und wurde von einem silbernen oder weißen Kleinwagen, vermutlich Ford, angefahren und stürzte auf die Seite. Eine Frau sei aus dem Kleinwagen gestiegen, hätte sich nach Zeugenaussagen zunächst augenscheinlich um das Kind gekümmert, sei dann aber wieder in ihr Fahrzeug gestiegen und habe sich unerkannt von der Unfallstelle entfernt.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zur Person der flüchtigen Fahrzeugführerin machen bzw. Angaben zum Kennzeichen des Kleinwagens.

Hinweise bitte an die Polizeistation Erbach Neue Lustgartenstraße 7 64711 Erbach Telefon 06062 953 - 0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Odenwald

Polizeistation Erbach

Neue Lustgartenstraße 7

64711 Erbach

Marx, POK / Hauk, POK

Telefon: 06062 / 953-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell