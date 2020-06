Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Günterfürst: Wer vermisst sein Schlüsselbund?

Erbach (ots)

Mehrere Schlüssel, die an einem Karabinerhaken befestigt sind, wurden am Freitag (12.6.) bei der Polizeistation Erbach abgegeben. Die Schlüssel wurden in einem Abfallcontainer des städtischen Friedhofs aufgefunden. An dem Karabinerhaken ist auch ein Autoschlüssel befestigt.

Wer erkennt sein Eigentum wieder? Nachfragen können unter der Rufnummer 06062 / 9530 gestellt werden.

