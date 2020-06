Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Brand an zwei Containern

Wer kann Hinweise geben?

Bickenbach (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (11.6.), gegen 4 Uhr, gerieten zwei Container in der Hartenauer Straße in Brand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannte hierbei ein Dosen- sowie ein Altkleidercontainer. Mit dem Einsatz der Feuerwehr Bickenbach, konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Diese waren mit 11 Einsatzkräften und drei Löschfahrzeugen am Brandort. Die Container selbst sowie der Inhalt beider Behältnisse wurden stark beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die zur Entstehung des Brandes sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell