Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brombachtal-Böllstein: Vierstündige Geschwindigkeitskontrolle/51 Autos und 16 Motorräder zu schnell

Brombachtal (ots)

Am Donnerstag (11.06.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in der Zeit zwischen 12.00 und 16.00 Uhr, in Ortsdurchfahrt von Böllstein die Geschwindigkeit.

Insgesamt wurden in dem Zeitraum 353 Verkehrsteilnehmer gemessen. 51 Autofahrer und 16 Biker waren zu schnell unterwegs. Ein Autofahrer durchfuhr den Bereich mit 112 km/h. Das schnellste Motorrad wurde mit 97 Stundenkilometern "geblitzt".

Zwei Auto- und zwei Motorradfahrern droht nun aufgrund erheblicher Geschwindigkeitsüberschreitungen ein Fahrverbot.

Die gute Nachricht: An den kontrollierten Motorrädern wurden keine technische Veränderungen festgestellt.

