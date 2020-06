Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth: Nachtragsmeldung zu "Leiche bei Wohnhausbrand geborgen"

Fürth (ots)

Nach dem Brand eines Hauses am letzten Sonntagmorgen (7.6.) in der Kolpingstraße (wir haben berichte), ergab die Obduktion in der Rechtsmedizin, dass es sich bei der Toten um die 61-jährige Hausbewohnerin handelt, die infolge des Feuers zu Tode kam. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Ein technischer Defekt wird ausgeschlossen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor. Die Ermittler mutmaßen einen tragischen Unfall.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4616195

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Hansmann

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell