Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dieburg, K128/ Kettelerkreisel: Verkehrsunfallflucht mit beschädigtem Wegweiser

Dieburg (ots)

Am Donnerstag, den 11.06.2020, gegen 04.45 Uhr stellte eine Streife der Polizeistation Dieburg am Ketteler Kreisel der Kreisstraße 128 einen auf der Fahrbahn beschädigten Wegweiser, sowie dessen stark beschädigten Befestigungsmasten fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher den Ketteler Kreisel in Richtung Altheim (Osten) verlassen wollte. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Unfallverursacher nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem auf der Verkehrsinsel befindlichen Wegweiser. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Dieburg unter 06071/9656-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg

Polizeistation Dieburg

Groß-Umstädter-Straße 82

64807 Dieburg

Rapp, PK i.A.

Piotter, PHK'in

Telefon: 06071 / 9656-0

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell