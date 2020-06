Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Laptop aus Kofferraum gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Dieburg (ots)

Ein schwarzer Mercedes, der im Buchenweg abgestellt war, rückte in der Nacht zum Dienstag (9.6.) in das Visier Krimineller. Die Unbekannten entwendeten aus dem Kofferraum des Wagens einen Laptop der Marke "Dell". Mit ihrer Beute im Schlepptau, flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Wer die Tat beobachten konnte oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/96560 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Katrin Pipping

Telefon: 06151/969-2414

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell