POL-DA: Mühltal/Nieder-Ramstadt: Opferstock im Visier eines Kriminellen

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots)

Der Opferstock der katholischen Kirche in der Hochstraße geriet am Dienstagmittag (9.6.), gegen 15 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Um an das gespendete Geld heranzukommen, versuchte der Unbekannte nach derzeitigem Kenntnisstand das Behältnis aufzuhebeln. Er wurde offenbar bei seiner Tatausführung gestört, als eine Besucherin die Kirche betrat. Daraufhin verließ er umgehend die Kirche und suchte das Weite.

Der Flüchtige soll zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Er hatte dunkle Kleidung an und führte einen Rucksack mit sich.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des unbekannten Mannes geben? Wer hat weitere verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06154/63300 zu erreichen.

