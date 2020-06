Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg/ Rai-Breitenbach: Pferdekoppel beschädigt

Polizei sichert Motorradspuren

Breuberg (ots)

Wiederholt wurden an einer Pferdekoppel am Tannenhof in Rai-Breitenbach Sachbeschädigungen festgestellt. Nachdem mehrere Holzpfähle in der Nacht zum letzten Freitag (4.-5.6.) umgestoßen und die Umzäunung beschädigt wurden, liefen die Pferde von der Koppel und waren kurzfristig außer Kontrolle. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Seit einem Jahr sollen nach Auskunft der Pferdebesitzerin immer wieder Beschädigungen an der Umzäunung festgestellt worden sein. So wurde die Stromzufuhr des Zaunes unterbrochen, indem Verbindungen gekappt waren oder Holzpfosten sind aus der Erde gezogen worden.

Nach dem aktuellen Vorfall hat die Polizei Spuren eines Motorrades gesichert. Die Ermittlungen zu dem Schadensverursacher sind aufgenommen. Zusätzlich werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Fall und dem gesuchten Motorradfahrer geben können.

Hinweise werden bei der Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163 / 9410 entgegengenommen.

